Milano disordini e tentata evasione nel carcere minorile Beccaria

(Di domenica 1 settembre 2024) Una rivolta è scoppiata questa sera prima delle 22 aldi. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno otto feriti. Le forze dell'ordine hanno cinturato il perimetro esterno dell'istituto. Sul posto anche cinque ambulanze e i vigili del fuoco che sono in attesa di entrare. A divulgare la notizia Gennarino De Fazio, segretario della UILPA Polizia Penitenziaria. "Dalla tarda serata - scrive in una nota - gravissimisono in corso presso l'Istituto Penale per Minorenni di. I detenuti hanno appiccato fuoco in vari locali e avrebbero tentato un'di massa raggiungendo la portineria, ultimo varco del penitenziario verso l'esterno. La Polizia penitenziaria, sempre a ranghi ridotti, sta facendo del suo meglio per contenere quella che sembra una vera e propria rivolta.