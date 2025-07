Osimhen il Napoli rifiuta la terza offerta del Galatasaray Lui ha già detto che non andrà a Dimaro Buchi Laba

Victor Osimhen dice no al Galatasaray: il Napoli respinge la terza offerta da 75 milioni e conferma la volontà di tenerlo. La tensione si infiamma, mentre il club azzurro punta all'Arabia Saudita e il giocatore si prepara a non presentarsi a Dimaro. Cosa riserverà il futuro per l’attaccante nigeriano? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti di questa intricata trattativa.

Osimhen, niente Galatasaray. Il giornalista Buchi Laba scrive che il Napoli ha rifiutato la terza offerta di 75 milioni del club turco. Secondo il giornalista, il club azzurro vuole spingerlo per l’Arabia Saudita. Ha aggiunto che Osimhen non si presenterà a Dimaro. Ecco cosa ha scritto su X: In esclusiva: il Napoli rifiuta ufficialmente la terza offerta da 75 milioni del Galatasaray per Victor Osimhen. La clausola rescissoria ufficiale. – Stanno intenzionalmente ostacolando l’accordo e vogliono spingerlo in Arabia Saudita (Al Hilal). – Victor Osimhen ha chiarito che andare all’Al Hilal non è possibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, il Napoli rifiuta la terza offerta del Galatasaray. Lui ha già detto che non andrà a Dimaro (Buchi Laba)

