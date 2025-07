Michele Pertusi le mie 150 volte alla Scala | Io basso figlio di barbiere Ma cantava come Figaro

Michele Pertusi, il basso parmense cresciuto tra le note di una famiglia di barbieri, ha fatto della musica la sua vera vocazione, interpretando con maestria ruoli che spaziano dalla leggerezza di Rossini alla intensità di Verdi. Con una carriera consacrata sui palcoscenici più prestigiosi, oggi incanta il pubblico al Teatro alla Scala in “Norma”. La sua storia è un inno alla passione e alla perseveranza nel mondo dell’opera, un esempio da seguire fino all’ultima nota.

Milano – Rossini gli ha insegnato «una certa leggerezza»; Verdi una drammatica profondità; l'opera e la grande musica a ricercare, perseverare e a cantare. Michele Pertusi è in scena in "Norma" di Vincenzo Bellini al Teatro alla Scala fino al 17 luglio, con Marina RebekaMarta Torbidoni nel ruolo del titolo e sul podio F abio Luisi. Nato a Parma sessant'anni, fra i migliori bassi internazionali della storia della lirica degli ultimi decenni, Pertusi racconta: «Non sono mai contento di ciò che faccio ma di questa "Norma" sono soddisfatto. Me la sto cavando bene, sto andando verso la fine della mia carriera alla grande.