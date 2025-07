Corrieri Esselunga stop alle consegne al piano | Pagati come autisti e non per il servizio di facchinaggio

Le consegne al piano della spesa Esselunga nel rispetto delle normative e delle richieste dei corrieri. Dopo le proteste a Milano, Lombardia e ora in Toscana, la decisione di fermare le consegne al piano e di pagare gli autisti come stabilito dal contratto nazionale segna un importante passo verso condizioni di lavoro più eque. Resta da vedere come questa mobilitazione influenzerà il settore e i diritti dei lavoratori coinvolti.

Stop alle consegne delle spesa al piano. Dopo le proteste scattate a Milano e in Lombardia, anche in Toscana - in particolare Livorno, Pisa e Lucca - i corrieri in appalto per Esselunga hanno comunicato di volersi attenere scrupolosamente a quanto previsto dal contratto nazionale, interrompendo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Consegna dei pacchi, il corriere deve portarli fino al piano del ... - Il corriere è obbligato a consegnare al piano strada del numero civico indicato nella spedizione, non ci sono altre aggiunte. Come scrive ilgiornale.it

