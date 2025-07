La tragedia di Leo Caielli 14 mesi all’uomo che investì e uccise il sedicenne | Lui è libero la nostra vita devastata

La tragica vicenda di Leonardo Caielli, il sedicenne di Trezzano Rosa ucciso a soli 16 anni sulla Padana Superiore, ha profondamente scosso la comunità e le famiglie coinvolte. Dopo tre anni di dolore, attese e un lungo processo, la sentenza del tribunale di Bergamo ha portato nuova speranza e riflessione su questa immane perdita. Un dramma che ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita, e quanto sia importante fare chiarezza e giustizia.

Trezzano Rosa (Milano) – Investì e uccise sulla Padana Superiore, a Fara Gera d’Adda, il sedicenne di Trezzano Rosa Leonardo Caielli, che camminava con un gruppo di amici a lato strada, dopo essere uscito da un locale. Era la notte fra il 15 e il 16 luglio del 2022. Tre anni dalla tragedia, che scosse tutta la Martesana, tre anni di processo, e l’altro giorno la sentenza del tribunale di Bergamo: per il conducente dell’auto investitrice, un bergamasco di 62 anni, un anno e due mesi di reclusione con pena sospesa per omicidio stradale colposo con ritiro della patente. Senza fine l’amarezza della madre di Leonardo, Leo, Alessandra Brambilla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La tragedia di Leo Caielli, 14 mesi all’uomo che investì e uccise il sedicenne: “Lui è libero, la nostra vita devastata”

