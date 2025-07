Schlein | Salvini si occupa di tutto meno che di trasporto che è il suo mestiere – Il video

In un momento in cui il dibattito sui trasporti pubblici è più acceso che mai, Elly Schlein non ha risparmiato frecciate a Matteo Salvini, accusandolo di interessarsi a tutto tranne che al suo ruolo di ministro dei trasporti. La segretaria del Partito Democratico ha sottolineato l’importanza di rendere il trasporto pubblico gratuito per studenti e fuorisede, puntando il dito sulle responsabilità mancanti. La sfida ora è trasformare queste parole in azioni concrete.

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "Salvini si occupa di tutto salvo che del suo lavoro: fare il ministro dei trasporti" così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervenendo alla conferenza in cui è stata annunciata la conferenza del Pd per rendere gratuito il Trasporto Pubblico Locale per studenti e fuorisede. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

"Salvini si occupa di tutto salvo che del suo lavoro: fare il ministro dei trasporti"

