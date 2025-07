Spariti gioielli per 8mila euro la domestica sotto accusa

Una vicenda che scuote la tranquilla Macerata: gioielli di inestimabile valore, doni d’amore tramandati nel tempo, sono scomparsi misteriosamente dall’abitazione di un’anziana. La sospettata? Jessica Rapari, domestica di 51 anni, ora al centro di un’indagine che mette in discussione fiducia e lealtà. I dettagli del caso emergono in tribunale, lasciando la comunità incredula e in attesa di una verità che potrebbe cambiare tutto.

Macerata, 10 luglio 2025 – Dal portagioie della camera da letto di un’anziana spariscono gioielli e monili in oro per un valore di oltre ottomila euro: gioielli regalati negli anni alla donna dal marito. Sotto accusa una 51enne di Montecassiano, Jessica Rapari. La donna, saltuariamente, si recava nella casa dove vive l’anziana, una 87enne di Macerata, insieme al marito, per aiutarla nelle faccende domestiche. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Vittoria Lupi e al pm Stefano Lanari, sono stati sentiti l’anziana donna e il marito, che hanno confermato le accuse. L’episodio era avvenuto il 7 giugno 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spariti gioielli per 8mila euro, la domestica sotto accusa

