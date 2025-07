VIDEO Abbracci e risate l’incontro tra George Weah e Roberto Baggio

Un sorriso condiviso tra leggenda e icona del calcio: al MetLife Stadium di New York, George Weah e Roberto Baggio si sono incontrati tra abbracci calorosi e risate genuine durante la semifinale del Mondiale per Club. Un momento speciale che celebra il potere dello sport di unire figure emblematiche, superando il tempo e le differenze. La loro stretta di mano rimarrà impressa come simbolo di rispetto e passione per il calcio.

