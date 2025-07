L' aria che tira Ronzulli contro il giornalista del Fatto | Siete anti-italiani

Un acceso scambio a "L'aria che tira" su La7 ha acceso i riflettori sul sempre più delicato rapporto tra Italia e Libia, con Licia Ronzulli e Giacomo Salvini protagonisti di un vivace botta e risposta. Tra accuse e difese, si accendono le polemiche sul caso Piantedosi e le tensioni diplomatiche che coinvolgono il nostro Paese. Ma cosa rivela realmente questa disputa sulle sfide italiane all'estero?

Vivace botta e risposta a L'aria che tira, su La7, tra Licia Ronzulli e Giacomo Salvini del Fatto quotidiano. Il caso è quello di Matteo Piantedosi, il ministro degli Interni italiani a cui le autorità libiche di Bengasi, l'area controllata dal generale Haftar, hanno negato l'ingresso insieme ad altri delegati dell' Unione europea. "Ho letto una ricostruzione strumentale e oserei dire meschina - sottolinea la senatrice di Forza Italia -. Il Fatto ieri parlava di 'ministro respinto'. Lo tovo anti-italiano, che lo facciano i giornali. Che lo faccia la sinistra, Conte, che fa la propaganda. Ma che lo facciano i giornali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Ronzulli contro il giornalista del Fatto: "Siete anti-italiani"

