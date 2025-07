Forbidden fruit anticipazioni al 18 luglio | Yildiz inizia il suo nuovo lavoro

Scopri cosa riserva la settimana di Forbidden Fruit dal 14 al 18 luglio: Yildiz si immerge in una nuova avventura lavorativa come cameriera personale di Halit, mentre Alihan tenta di rafforzare il suo legame con Zeynep in una serata decisiva. La tensione aumenta e i sentimenti si fanno più intensi. Riusciranno i protagonisti a superare le sfide e trovare il loro vero percorso? Non perdetevi gli sviluppi più emozionanti!

Forbidden fruit, anticipazioni dal 14 al 18 luglio. Yildiz inizia il suo nuovo lavoro come cameriera personale di Halit. Alihan invita Zeynep a casa sua per una serata che potrebbe rappresentare una svolta decisiva nel loro rapporto. Nonostante qualche titubanza, Zeynep accetta. Nel frattempo, Hakan si accorge della crescente intesa tra i due e non .

