Il sequestro Cristina Mazzotti | Il salto di qualità della ’ndrangheta

Il sequestro di Cristina Mazzotti segna un inquietante salto di qualità della 'ndrangheta, affermando il suo dominio su nuove frontiere criminali. A Eupilio, nel Comasco, si delinea uno scenario in cui la criminalità calabrese si sostituisce a Cosa Nostra, portando avanti attività sanguinose e profittevoli. Questa vicenda ci invita a riflettere su come le organizzazioni mafiose evolvano, adattandosi ai mutamenti del contesto internazionale e rafforzando il loro potere.

Eupilio (Como) – "Quello di Cristina Mazzotti, è stato un s equestro di persona di 'ndrangheta, anche perché una parte del riscatto era finita in Calabria. Si inserisce in una particolare stagione, lastricata di morti, quando la criminalità calabrese subentra a Cosa Nostra in queste attività. Guadagnando tantissimi soldi, una quantità spaventosa ". Alla richiesta di ergastolo per i tre imputati accusati di essere stati i materiali esecutori del rapimento di Cristina Mazzotti, la sera del 30 giugno 1975 a Eupilio, il pubblico ministero della Dda Cecilia Vassena è arrivata dopo un'attenta contestualizzazione della criminalità calabrese di quegli anni, dei suoi protagonisti e dei rapporti tra i soggetti che hanno scritto pagine e pagine della sua storia recente, soprattutto milanese, pur mantenendo stretti legami con la Calabria.