Bidoni dei rifiuti rotti | il ritiro è impossibile e il condominio si riempie di spazzatura

Nel cuore di Prato, un problema che si trascina da settimane minaccia la vivibilità del condominio di via Grazia Deledda 70. Bidoni rotti e rifiuti in aumento creano un quadro di degrado e disagio insostenibile, alimentando tensioni tra residenti e amministratori. Ma cosa si cela dietro questa emergenza? La risposta potrebbe sorprendere e mettere in luce le criticità di un sistema spesso sottovalutato.

Prato, 10 luglio 2025 – Una montagna di rifiuti che cresce ogni giorno, tra cartoni zuppi, sacchi maleodoranti e bidoncini traboccanti sotto il sole cocente. È la scena che da quasi un mese si presenta davanti al condominio di via Grazia Deledda 70, nella zona di viale Galilei. A denunciarlo sono diversi residenti, esasperati da una situazione che definiscono «fuori controllo». Il problema nasce da una criticità molto specifica, ma tutt’altro che marginale: i bidoni condominiali per la raccolta differenziata si sono rotti. Complici il caldo, l’usura e il passaggio ripetuto dei mezzi per il ritiro, i contenitori non sono più funzionali e i camion di Alia non riescono ad agganciarli per svuotarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bidoni dei rifiuti rotti: il ritiro è impossibile e il condominio si riempie di spazzatura

In questa notizia si parla di: bidoni - condominio - rifiuti - rotti

