In coma per 17 anni | Mia mamma è morta senza vedermi crescere

vita, lasciando un vuoto incolmabile che avrebbe segnato il suo cammino e quello di sua figlia per sempre. Per 17 anni, Livia Kadar è rimasta in coma, un silenzioso stallo tra vita e morte, mentre il tempo scorreva senza pietà . La sua storia è un potente monito sulla fragilità della vita e sulla forza dell’amore che, nonostante tutto, continua a resistere.

Ferrara, 10 luglio 2025 – Aveva appena accompagnato la figlioletta all’asilo. Pochi giorni dopo sarebbe stato il suo terzo compleanno e la mamma, la 29enne di origine ungherese Livia Kadar, le stava giĂ organizzando la festa. Era i l 26 febbraio del 2008 e quella maledetta mattina la sponda ferrarese del Delta del Po era avvolta dalla nebbia. Mentre andava a comprare dei panini per gli invitati, la giovane madre ha perso il controllo della sua auto ed è finita in un fosso nelle campagne intorno a Lagosanto. Il terribile incidente l’ha lasciata in coma vegetativo. Una condizione che l’ha tenuta tra la vita e la morte fino ai giorni scorsi, quando il suo cuore ha cessato di battere nella clinica privata ungherese nella quale i familiari l’avevano trasferita dopo un primo periodo di ricovero a Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In coma per 17 anni: “Mia mamma è morta senza vedermi crescere”

