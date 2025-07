Vive a San Mauro la star di Ballando con le stelle | Qui ho trovato tranquillità e bella gente

Vive a San Mauro, la star di Ballando con le Stelle, qui ha trovato tranquillità e una comunità calorosa. Con i suoi 43 anni, Chiquito, nato a Santo Domingo, si è affermato come talento nel mondo dello spettacolo, portando entusiasmo e passione ovunque vada. Dopo aver vinto l’edizione estiva del celebre talent su Rai Uno, la sua storia di vita e amore per il ballo continua a ispirare. Ma come è nata questa passione? Scopriamolo insieme...

San Mauro Pascoli (Cesena), 10 luglio 2025 – Yovanny De Jesus Moreta Felis, in arte Chiquito, 43 anni, nato a Santo Domingo, è tornato nella sua casa a San Mauro Pascoli dove vive con la sua ragazza Alice, milanese, dopo avere vinto l’edizione estiva di ’ Sognando.ballando con le stelle ’, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci. Come è nata la passione per il ballo? «Fin da piccolo mi è sempre piaciuto ballare. Mia mamma Luz De Maria mi ha sempre sostenuto a patto che però studiassi con profitto a scuola. E poi potevo ballare quanto volevo». Da quanto è in Italia? «Arrivai 35 anni fa chiamato dalla mamma perchè purtroppo il babbo era deceduto e io ero piccolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vive a San Mauro la star di Ballando con le stelle: “Qui ho trovato tranquillità e bella gente”

