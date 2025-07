Tumore al polmone Cardillo San Camillo | Con intervento precoce 80-90% vivo a 5 anni

La lotta contro il tumore al polmone può fare la differenza tra vita e morte, soprattutto se identificato precocemente. Come sottolinea Giuseppe Cardillo, la diagnosi precoce rappresenta un elemento cruciale, in particolare per i gruppi a rischio. Con interventi tempestivi, le possibilità di sopravvivenza aumentano notevolmente, offrendo speranza a molti pazienti. È quindi fondamentale promuovere campagne di screening mirate e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla loro importanza.

'Cruciale screening gruppi a rischio' Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - "La diagnosi precoce è un elemento cruciale nella lotta contro il tumore al polmone, una malattia la cui prognosi resta ancora oggi molto severa". Così Giuseppe Cardillo, direttore della Uoc di Chirurgia toracica dell'Azi.

