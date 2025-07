‘Merita di vincere tutto’

Il mondo del calcio è in fermento: Luis Enrique ha elogiato Ousmane Dembele come il miglior giocatore di questa stagione, sottolineando che “merita di vincere tutto”. La sua incredibile performance con il Paris Saint-Germain, culminata nella semifinale della Coppa del Mondo del club, ha acceso i riflettori su un talento destinato a lasciare il segno. Ma cosa riserverà il futuro per questo straordinario campione? Restate sintonizzati per scoprire le prossime emozionanti tappe della sua carriera.

2025-07-09 23:55:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il manager Luis Enrique ha salutato Ousmane Dembele come il “miglior giocatore in questa stagione” e ha detto “merita di vincere tutto” dopo che Paris Saint-Germain ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo del club dopo una devastante vittoria per 4-0 sul Real Madrid. Dembele ha trovato la rete al suo primo inizio nella competizione estesa inaugurale, mentre Fabian Ruiz ha segnato un tutore e Goncalo Ramos è salito sul referto in ritardo mentre i campioni europei si sono rivolti a una rivolta in condizioni torride al Metlife Stadium nel New Jersey. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

