Ragazza brillante e con una passione per le lingue antiche, Martina Poldaretti ha stupito tutti inviando una lettera in latino a Papa Leone XIV. La sua maturità e il suo spirito innovativo l’hanno portata a scegliere un gesto originale e carico di significato, ricevendo in risposta la benedizione papale. Un esempio di come giovani talenti possano ancora sorprendere con cultura, rispetto e fantasia, lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità.

Valdinievole, 10 luglio 2025 – Una volta i ragazzi scrivevano alle rockstar e agli attori, ma lei ha preferito mandare una lettera a Papa Leone XIV e, per di più, ha scelto il latino. Martina Poldaretti ha 17 anni ed è stata appena promossa al quinto anno del liceo scientifico Coluccio Salutati di Montecatini. È una giovane studiosa e molta impegnata: svolge anche il ruolo di segretario provinciale del parlamento degli studenti. Ragazza credente e devota ha deciso di scrivere una lettera al pontefice Leone XIV in latino, invocando la sua benedizione sulla sua famiglia. E, dalla segreteria del papa, è giunta una risposta scritta nella medesima lingua, dove monsignor Roberto Campisi, assessore agli affari generali della segreteria di Stato della Santa Sede, le conferma che il vescovo di Roma la ricorda in tutte le sue preghiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A 17 anni scrive la lettera al Papa in latino, in risposta arriva la benedizione

