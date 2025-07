Ex Novartis futuro incerto | idea data center sull’area

L’ipotesi di un nuovo data center nell’area ex Novartis di Origgio riaccende il dibattito sulla futura destinazione del sito, già al centro di contestazioni. Il Comitato Prospettive Area esprime perplessità e domande, sottolineando l’importanza di una riqualificazione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. La sfida è trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela del territorio, per costruire un futuro che valorizzi davvero il patrimonio locale.

Origgio (Varese) – L ’ipotesi di un datacenter nell’area ex Novartis rilancia il dibattito sulla destinazione del sito, già oggetto di contestazioni per un precedente progetto logistico. Il Comitato Prospettive Area ex Novartis torna a intervenire, esprimendo “perplessità e domande”. “Il nostro impegno – si legge nella nota – è indirizzato alla riqualificazione sostenibile del sito ex-industriale, secondo criteri ambientali, sociali e urbanistici che tutelino il territorio e migliorino la qualità della vita dei cittadini.” Un obiettivo ribadito alla luce di quanto emerso in questi giorni, con il rilancio della possibilità di un insediamento datacenter promosso dal gruppo Akno, in alternativa alla piattaforma logistica già proposta e fortemente contestata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Novartis, futuro incerto: idea data center sull’area

In questa notizia si parla di: novartis - area - incerto - idea

Area ex Novartis "Subito un tavolo" - Il Giorno - Area ex Novartis "Subito un tavolo" Il comitato: "Nel territorio ci sono già 15 attività di logistica con pesanti ricadute per smog e traffico" ... ilgiorno.it scrive