Contratti pirata lavoratori discriminati e salari bassi | in quali settori sono più diffusi a Milano

A Milano, i contratti pirata e la discriminazione sul lavoro rappresentano una realtà preoccupante che colpisce diversi settori. Queste pratiche illegali non solo abbassano i salari di lavoratori spesso già in difficoltà, ma minano anche i diritti fondamentali di tutela. Scopriamo quali sono i comparti più coinvolti e come contrastare questa piaga sociale, affinché ogni lavoratore possa ottenere un trattamento equo e dignitoso.

Milano, 10 luglio 2025 – La differenza pesa fino a quattromila euro all’anno, che fanno la differenza quando lo stipendio permette di arrivare a stento alla fine del mese. Il gap tra i Contratti collettivi nazionali (Ccnl) di lavoro firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi e i cosiddetti contratti pirata non è però solo salariale, ma tocca la sfera delle tutele e dei diritti, dalle malattie agli straordinari. Secondo l’ultima rilevazione della Uil Lombardia, considerando solo il settore privato e non il pubblico impiego il 7,29% dei lavoratori della Città metropolitana (128.664 persone su un totale di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Contratti pirata, lavoratori discriminati e salari bassi: in quali settori sono più diffusi a Milano

In questa notizia si parla di: contratti - pirata - milano - lavoratori

Precariato nella ristorazione. Il 50% dei lavoratori ha contratti pirata e stipendi bassi - Il settore della ristorazione, già fiaccato dalla crisi, affronta una crescente ondata di precarietà: il 50% dei lavoratori è sotto contratto irregolare con stipendi sempre più bassi.

Conosci i pericoli dei Contratti "Pirata" nel settore del terziario? ? Nel settore dei pubblici esercizi, del commercio e, in generale, del Terziario, esistono oltre 40 contratti collettivi ufficialmente depositati nell’archivio nazionale del #Cnel. Tuttavia, molti di q Vai su Facebook

Contratti pirata, lavoratori discriminati e salari bassi: in quali settori sono più diffusi a Milano; Marco Barbieri (Confcommercio): «Il salario minimo milanese proposto da Maran abbasserebbe i redditi. Il problema sono i contratti pirata»; Call center, sciopero contro il “contratto della vergogna”.

Pubblici esercizi, stop ai contratti pirata che mirano a creare un mercato del lavoro “parallelo” e “sottopagato” - collettivo italiano è possibile riscontrare la presenza di più contratti collettivi per la definizione dei trattamenti economici e normativi di uno stesso settore merc ... Lo riporta bergamonews.it

Estate, allarme di Fipe: «Contratti pirata per 40mila camerieri e cuochi con stipendi bassi, così troviamo meno personale» - Sempre più contratti pirata nella ristorazione, con stipendi molto bassi per oltre 40mila lavoratori e il rischio, per oltre il 90% delle aziende che applicano il contratto ... Segnala msn.com