jess fishlock manda il galles selvaggio con il primo obiettivo di torneo principale in assoluto

Breaking: La leggenda del Galles Jess Fisklock è stata fatta aspettare per festeggiare, ma una volta che ha inviato lo stadio – e l'intera nazione – selvaggio. La star ha segnato il primo obiettivo di torneo di sempre del suo paese per la squadra femminile. Euro 2025 è il primo grande torneo che le donne del Galles si sono mai qualificate e l'obiettivo di Fishlock è arrivato a seguito di un controllo VAR contro la Francia. Jess Fishlock: doveva essere lei. (Credito immagine: © SportsFile) Fisklock ha segnato dopo una buona pausa dal Galles, che era in calo per 1-0, ma l'obiettivo è stato controllato da VAR nel caso in cui ci fosse un fuorigioco nell'accumulo.