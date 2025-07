Uccide più il caldo degli incidenti la ricetta del professore | Proteggere gli anziani e cambiare gli orari della città

In un panorama segnato da ondate di calore sempre più intense, la vera emergenza non sono i decessi causati dagli incidenti, ma l’impatto silenzioso dei cambiamenti climatici sulla salute pubblica. Secondo Carlo La Vecchia, esperto di Epidemiologia, questa crisi richiede azioni immediate e strategie innovative, come la protezione degli anziani e la revisione degli orari urbani. È ora di cambiare rotta e tutelare il nostro futuro.

Milano, 10 luglio 2025 - “I decessi per il caldo non sono triplicati, ma il problema dell’impatto dei cambiamenti climatici resta: l’eccesso di mortalità durante le ondate di calore è superiore al numero di decessi per incidenti stradali”. Carlo La Vecchia, ordinario di Statistica Medica ed Epidemiologia all’Università Statale di Milano, inquadra gli ultimi dati dello studio guidato dall’Imperial College London e della London School of Hygiene & Tropical Medicine e l’impatto dei cambiamento climatici sulla salute dei milanesi. Nello studio dell’Imperial College London, Milano è la città europea tra quelle analizzate dove il caldo tra il 23 giugno e il 2 luglio avrebbe causato più vittime: 317. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccide più il caldo degli incidenti, la ricetta del professore: “Proteggere gli anziani e cambiare gli orari della città”

