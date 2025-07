Bertolucci sbotta scandalosa | uno sfregio a Panatta?

Un compleanno speciale, celebrato con orgoglio e affetto, ma anche con qualche sorpresa inaspettata. Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano, compie 75 anni, un traguardo che merita di essere festeggiato alla grande. Tuttavia, tra gli applausi e i ricordi, si nasconde una frecciatina che ha fatto scalpore: il gesto di Bertolucci, che ha scatenato reazioni sorprendenti e scandalo nel mondo dello sport. Un episodio che sta facendo discutere ancora oggi.

Tanti auguri ad Adriano Panatta, gloria del tennis e dello sport italiano che oggi compie 75 anni, peraltro splendidamente portati. E c'è qualcuno che la festa gliel'ha già organizzata a puntino, perfidissima. E' Paolo Bertolucci, amico di una vita, compagno in Nazionale, uno dei 4 moschettieri (gli altri erano Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, capitanati da Nicola Pietrangeli ) che insieme a lui hanno conquistato la prima mitica Coppa Davis nell'eroica trasferta in Cile nel 1976, compagno di scorribande nei tornei di tutto il mondo, ma soprattutto serate leggendarie nei locali più esclusivi del globo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bertolucci sbotta, "scandalosa": uno sfregio a Panatta?

