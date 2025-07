Morto risucchiato da motore quei tormenti prima del dramma | Ma l’aeroporto di Orio è sicuro

Un episodio inquietante scuote Orio al Serio: Andrea Russo, 35 anni di Calcinate, ha scelto un gesto estremo arrivando in auto contromano e lasciando dietro di sé un mistero fitto di dolore e tormenti. Cosa lo aveva spinto a questa drammatica decisione? Le indagini fanno luce su un percorso di sofferenza nascosto dietro una vita apparentemente tranquilla, rivelando i tormenti che possono celarsi dietro ogni storia.

Orio al Serio (Bergamo), 10 luglio 2025 – Nell’ultimo periodo, addirittura negli ultimi giorni, Andrea Russo, 35 anni, di Calcinate, era tormentato. C’era qualcosa che lo perseguitava al punto da decidere di farla finita con un suicidio choc? Lavoro per gli inquirenti. Il 35enne lunedì mattina è arrivato in auto contromano all’aeroporto di Orio al Serio. Ha lasciato la sua 500 (all’interno gli investigatori hanno trovato integratori, mozziconi di sigarette, e attrezzi per il lavoro, ma non sostanze stupefacenti) e si è messo a correre. Un poliziotto ha cercato di rincorrerlo. Andrea Russo è entrato nello scalo, si è avvicinato a una addetta alle informazioni e biglietteria, e agitando le braccia ha pronunciato frasi sconnesse e farneticanti al punto che la donna non ha memorizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it