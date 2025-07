Tumore al polmone Fischetto J&J MedTech | Diagnosi precoce per salute e sostenibilità Ssn

"Il nostro impegno come azienda leader è quello di continuare a portare nuova tecnologia, sempre più all'avanguardia, per il trattamento chirurgico delle forme di tumore al polmone". Così Fischetto Jampj Medtech sottolinea l'importanza della diagnosi precoce e delle innovazioni tecnologiche per migliorare la salute dei pazienti e promuovere la sostenibilità nel Sistema Sanitario Nazionale. Un passo avanti verso un futuro più sicuro e sostenibile nella cura oncologica.

'Impegno per portare tecnologie innovative per trattamento chirurgico' Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - "Il nostro impegno come azienda leader è quello di continuare a portare nuova tecnologia, sempre più all'avanguardia, per il trattamento chirurgico delle forme di tumore al polmone". Così. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tumore al polmone, Fischetto (J&J MedTech): "Diagnosi precoce per salute e sostenibilità Ssn"

In questa notizia si parla di: tumore - polmone - salute - fischetto

Tumore al polmone: come candidarsi allo screening per forti fumatori (che può farti smettere con le sigarette) - Milano, 13 maggio 2025 – L’alleanza tra Fondazione Veronesi e Irccs San Raffaele si unisce nella lotta contro il tumore al polmone, una delle neoplasie più diffuse.

#Attualità #adnkronos #ultimora Tumore al polmone, Fischetto (J&J MedTech): “Diagnosi precoce per salute e sostenibilità Ssn”: #ILMONITO (Adnkronos) – "Il nostro impegno come azienda leader è quello di continuare a portare nuova tecnologia, sempre più Vai su Facebook

Tumore al polmone, Fischetto (J&J MedTech): Diagnosi precoce per salute e sostenibilità Ssn; Tumore al polmone, Cardillo (San Camillo): 'Con intervento precoce 80 - 90% vivo a 5 anni'; Tumori, Ciocchetti (Fdi): Investire in prevenzione sostiene sistema e cure.

Tumore al polmone, Fischetto (J&J MedTech): “Diagnosi precoce per salute e sostenibilità Ssn” - "Il nostro impegno come azienda leader è quello di continuare a portare nuova tecnologia, sempre più all'avanguardia, per il ... Da msn.com

Tumore al polmone, Fischetto (J&J MedTech): “Diagnosi precoce per salute e sostenibilità Ssn” – #New Media Magazine - (Adnkronos) – 'Il nostro impegno come azienda leader è quello di continuare a portare nuova tecnologia, sempre più all'avanguardia, per il trattamento chirurgico delle forme di tumore al polmone'. Da informazione.it