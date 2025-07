Stessa spiaggia caro mare Ombrelloni e lettini | aumentano i prezzi Concessioni prorogate fino al 2027

Tra mare, ombrelloni e aumenti dei prezzi, l’Italia si prepara ad un’estate di tensioni e incertezze sulle concessioni balneari. A quasi vent’anni dalla direttiva Bolkestein, le proroghe fino al 2027 sembrano non placare le polemiche e le sfide legali ancora aperte. La questione delle spiagge sembra destinata a rimanere al centro del dibattito: quale futuro attende il settore? Scopriamolo insieme.

Roma, 10 luglio 2025 – Stessa spiaggia, stesso mare e stessa situazione sul fronte delle concessioni balneari. A quasi vent’anni dal varo dell’ormai famosa direttiva Bolkestein – che imporrebbe bandi pubblici per la gestione dei bagni –,e a cinque dall’avvio della procedura di infrazione europea contro l’Italia, per gli stabilimenti marittimi si apre l’ennesima stagione all’insegna dell’incertezza e delle polemiche. Più Europa ha fatto un blitz in uno dei bagni simbolo dell’estate, il Papeete di Milano Marittima, offrendosi provocatoriamente di gestire il bagno preferito di Matteo Salvini: “Inviteremo il ministro – afferma il presidente di Più Europa e Radicali Matteo Hallissey – per verificare cosa offre la concorrenza un mojito con più servizi e meno costi per i cittadini”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net