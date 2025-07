Boccia Pd | Caso Almasri Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video

Il caso Almasri e le recenti dichiarazioni di Nordio scuotono il mondo politico italiano, sollevando dubbi sulla credibilità e l’etica di chi ricopre ruoli fondamentali come quello di ministro della giustizia. Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato, sottolinea come “la menzogna consapevole sia un tradimento della fiducia costituzionale”. In un momento cruciale per la trasparenza e l’onestà istituzionale, è importante riflettere sull’importanza della verità nella politica italiana.

(Agenzia Vista) Roma, 9 luglio 2025 “La menzogna consapevole è un tradimento della fiducia costituzionale”, così Francesco Boccia capogruppo Pd al Senato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Il caso Almasri: 'Il governo sapeva da subito, la mail della Giustizia' - Sarebbe conclusa l'indagine del tribunale dei ministri sulla mancata consegna del generale libico Najeem Osama Almasri alla Corte penale internazionale da parte del governo italiano. Segnala ansa.it