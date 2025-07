Ancora disagi sulla piattaforma per la formazione | Tommasetti attacca De Luca

Le recenti criticità sulla piattaforma di formazione Tommasetti, che tanto ha fatto discutere, aprono un'ennesima ferita nel sistema regionale. Con milioni di euro investiti e risultati ancora insoddisfacenti, il consigliere Aurelio Tommasetti non risparmia critiche all’efficacia del sistema SILF, evidenziando come sia necessario rivedere strategie e investimenti. La sfida è grande: riusciremo a trasformare queste difficoltà in opportunità di miglioramento?

Milioni di euro investiti, ma risultati ancora lontani dagli obiettivi. È quanto denuncia il consigliere regionale Aurelio Tommasetti, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che torna a puntare il dito contro il sistema informativo del lavoro e della formazione (SILF) della Regione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

