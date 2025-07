Milano psicologo di 32 anni accoltellato alla fermata del tram | ha difeso il fratello dai rapinatori

Un gesto di coraggio e autodifesa che ha scosso Milano: un giovane psicologo di 32 anni, intervenuto per proteggere il fratello da rapinatori, finisce gravemente ferito. La sua reazione ha evitato un furto insignificante ma gli è costata molto di più. La città si interroga sulla sicurezza e sul valore del coraggio nei momenti di crisi. La storia di questa notte apre uno sguardo su un fenomeno che non può più essere ignorato.

Milano – L’agguato alle spalle pe r r ubare un marsupio con dentro solo un caricabatterie e dei fazzoletti. Poi la reazione e il fendente. La lama affondata nella parte bassa della schiena ferisce in maniera gravissima un uomo di 32 anni che ora è al San Gerardo di Monza in prognosi riservata, in pericolo di vita. Conseguenza della rapina di ieri notte in viale Fulvio Testi all’altezza di via Chiese. Nel mirino di tre malviventi descritti come nordafricani finiscono due fratelli di 32 e 37 anni: stando a quanto risulta al Giorno, il più giovane che ora lotta tra la vita e la morte è uno psicologo mentre l’altro è un fotografo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, psicologo di 32 anni accoltellato alla fermata del tram: ha difeso il fratello dai rapinatori

