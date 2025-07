Resistenti al clima e senza condizionatori ecco le case del futuro

Immaginate case che affrontano il clima senza bisogno di condizionatori, grazie a soluzioni innovative e sostenibili. Pisa apre la strada verso un futuro abitativo più intelligente, resistente e rispettoso dell’ambiente. Luca Lanini, esperto di progettazione architettonica, ci guida tra materiali all’avanguardia e strategie climatiche rivoluzionarie. Questo è solo l’inizio di un nuovo modo di vivere, dove l’innovazione incontra la sostenibilità per trasformare radicalmente le nostre abitazioni.

Pisa, 10 luglio 2025 – “Dobbiamo smettere di pensare che basti un condizionatore per risolvere tutto. Il futuro dell’abitare è fatto di intelligenza progettuale, materiali giusti e una nuova consapevolezza climatica”. Sono questi i consigli di Luca Lanini, professore ordinario di progettazione architettonica urbana Dipartimento di Ingegneria dell’Energia e delle Costruzioni dell’UniversitĂ di Pisa, per la realizzazione delle case di domani. Strutture che, oltre a garantire spazi abitativi sufficienti, possano resistere meglio ai cambiamenti climatici: dagli eventi estremi invernali fino al caldo torrido estivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Resistenti al clima e senza condizionatori”, ecco le case del futuro

