Cavallari in fuga da una settimana | caccia in Ucraina all’evaso dopo la laurea

Cavallari, fuggito dopo la laurea, ha sollevato un’ondata di interrogativi sulle sue motivazioni e sui piani dietro questa fuga ben orchestrata. Con l’aiuto di un amico e documenti falsi, l’ex studente sembra aver messo in atto un piano strutturato, puntando probabilmente verso l’Ucraina o l’Europa dell’Est, nel tentativo di riappropriarsi della propria libertà. Le indagini continuano a svelare i dettagli di questa intricata vicenda.

Bologna, 10 luglio 2025 – È scappato grazie a un amico arrivato in auto, poi si sarebbe incontrato con qualcuno che gli ha fornito documenti falsi. Quindi la fuga all’estero, probabilmente verso l’Europa dell’Est. Una delle ipotesi è l’Ucraina, Paese di origine di un suo familiare. Una fuga che sarebbe stata pianificata da tempo e con accuratezza. Questa la fotografia delle indagini a una settimana esatta dall’evasione di Andrea Cavallari, che da giovedì scorso sembra sparito nel nulla. Il 26enne, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage dell’8 dicembre 2018 alla discoteca ’Lanterna Azzurra’ di Corinaldo, che causò sei morti (cinque minorenni e una mamma di quattro figli), è uscito dal carcere della Dozza a Bologna grazie a un permesso di necessità, concesso dal magistrato di sorveglianza, per andare a discutere la tesi di laurea in legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavallari in fuga da una settimana: caccia in Ucraina all’evaso dopo la laurea

