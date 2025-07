Neuropsichiatria infantile a Brescia posata la prima pietra | sarà un polo d’eccellenza

Brescia dà il via a un nuovo capitolo nella cura dell'infanzia e dell'adolescenza con la posa della prima pietra del polo di neuropsichiatria infantile, un progetto atteso da anni e destinato a diventare un centro di eccellenza europeo. A quasi tre anni dall’annuncio, questo innovativo centro promette di rivoluzionare l’assistenza e le terapie dedicate ai più piccoli, consolidandosi come punto di riferimento nel panorama sanitario internazionale.

Brescia – La prima pietra è stata posata, a due anni e mezzo di distanza da quando l’allora consigliera regionale Simona Tironi evidenziò all’assessore Guido Bertolaso la necessità di un nuovo polo di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza a Brescia. Ci vorrà più o meno lo stesso tempo per concludere la struttura che, da primavera 2027, si candida a diventare un punto di riferimento europeo, sia per l’impianto organizzativo e terapeutico sia per l’impostazione architettonica e ambientale. “Ci siamo già preoccupati dell’organizzazione – ha spiegato Luigi Cajazzo, direttore generale di Asst Spedali Civili – sarà un centro che abbraccerà tutti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it