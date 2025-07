Lombardia i servizi vero traino regionale | Capaci di far fronte alle crisi

In Lombardia, i servizi si confermano il vero motore della crescita regionale, dimostrando una resilienza sorprendente di fronte alle crisi. Con un incremento dello 0,8%, più di quanto registrato dall’industria, questi settori sono il pilastro che sostiene l’economia lombarda nel 2024. Il rapporto “Milano produttiva” evidenzia un sistema imprenditoriale sempre più solido e tecnologico, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo. La sfida ora è continuare a innovare e rafforzare questa vitalità , per mantenere il ritmo e superare ogni ostacolo.

Milano – Sono i servizi (+0,8%) piĂą che l’industria (+0,3%) a trainare la crescita - seppur modesta, 0,7% - dell’ economia lombarda 2024. Dati salienti di “Milano produttiva”, 35esimo rapporto della Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi che quest’anno traccia anche l’evoluzione degli ultimi 25 anni del sistema: imprese resilienti, solide, incentrate su servizi sempre piĂą tecnologici. L’export a 79,4 miliardi (+2,5% rispetto al 2023) e 106,6 miliardi di euro di importazioni (+0,9%), che pesano rispettivamente il 12,7% e il 18,7% del totale italiano. Con il capoluogo che vede le vendite all’estero in calo dello 0,2% e l’import a -1,4%, mentre Monza Brianza corre: +5,8% l’export, +9,6% le importazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lombardia, i servizi vero traino regionale: “Capaci di far fronte alle crisi”

