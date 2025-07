Mio padre lasciato 9 giorni su una barella E lui chiama i carabinieri

Una storia che scuote le coscienze e getta un’ombra sulla sanità italiana: un anziano di 84 anni, malato di Parkinson, trascorre ben nove giorni su una barella al pronto soccorso senza un adeguato intervento. La sua famiglia, esasperata, si vede costretta a chiamare i carabinieri per denunciare una situazione che sembra un vero e proprio girone infernale. Una vicenda che solleva domande cruciali sulla qualità dell’assistenza e sui diritti dei pazienti.

Pesaro, 10 luglio 2025 – “Dopo che mio padre, 84 anni, malato di Parkinson, ha passato 9 giorni sopra una barella al pronto soccorso, ho detto basta e ho chiamato i carabinieri”. Storia da girone infernale quella che racconta Cesare Bardeggia, un uomo che conosce bene, per lavoro, il mondo della sanità. I fatti. “Mio padre alla fine di giugno cade dal letto, dolori acuti ad una spalla per cui lo portiamo al pronto soccorso del San Salvatore. Sta lì nove giorni sopra una barella, poi gli viene diagnosticata la frattura di una scapola. Viene fasciato e rimandato a casa, ma dopo qualche giorno altri dolori acuti al fondo schiena per cui prendiamo e lo riportiamo al pronto soccorso – continua Bardeggia – e a quel punto si scopre che aveva anche la frattura di una vertebra”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Mio padre lasciato 9 giorni su una barella”. E lui chiama i carabinieri

