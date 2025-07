International street food fa tappa a Vallo della Lucania | appuntamento dall' 11 al 13 luglio

immergersi in un viaggio di sapori autentici provenienti da tutto il mondo. Preparatevi a deliziare il palato con specialità dai gusti esotici, aromi invitanti e piatti sorprendenti, il tutto in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: l’International Street Food a Vallo della Lucania promette un’esperienza culinaria indimenticabile, ideale per grandi e piccini. Venite a scoprire il mondo, un morso alla volta!

L’International Street Food, la manifestazione itinerante più seguita e apprezzata d’Italia, fa tappa a Vallo della Lucania con la 71ª tappa della 9ª edizione. Dal 11 al 13 luglio 2025, Piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in un grande villaggio gastronomico a cielo aperto, dove sarà possibile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: tappa - international - street - food

41° tappa dell'international street food a Portogruaro - Preparati a gustare il meglio della cucina di strada! La 41ª tappa della 9ª edizione dell'International Street Food 2025 approda a Portogruaro, in Piazza Castello, dal 16 al 18 maggio.

Tra i sapori del mondo, a #Catanzaro arriva la nona tappa dell’International Street food https://calabriadirettanews.com/2025/07/07/tra-i-sapori-del-mondo-a-catanzaro-arriva-la-nona-tappa-dellinternational-street-food/… via @CDNewsCalabria Vai su X

A Vallo della Lucania fa tappa l’International Street Food: 11-13 luglio un grande villaggio gastronomico #VallodellaLucania #IlVescovado Vai su Facebook

International street food fa tappa a Vallo della Lucania: appuntamento dall'11 al 13 luglio; 70° TAPPA DELL’INTERNATIONAL STREET FOOD A FRANCAVILLA AL MARE DAL 11 LUGLIO AL 13 LUGLIO 2025; 70° tappa dell'international street food a francavilla al mare dal 11 luglio al 13 luglio 2025.

A Vallo della Lucania fa tappa l’International Street Food: 11-13 luglio un grande villaggio gastronomico - L'International Street Food, la manifestazione itinerante più seguita e apprezzata d'Italia, fa tappa a Vallo della Lucania con la 71ª tappa della 9ª edizione. Scrive ilvescovado.it

70° tappa dell'international street food a Francavilla al Mare - L’International Street Food, la manifestazione itinerante più seguita e apprezzata d’Italia, fa tappa a Francavilla al Mare (Chieti) con la 70esima tappa della nona edizione. Riporta chietitoday.it