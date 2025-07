Sondrio | il nuovo ascensore collaudato non funziona anziani e disabili bloccati in casa

A Sondrio, un nuovo ascensore appena collaudato sta creando più problemi che soluzioni. Gli anziani e i disabili sono bloccati in casa, vivendo una quotidianità sempre più difficile e isolante. La vicenda, iniziata due anni fa con il rifacimento della palazzina grazie al Superbonus, si complica ulteriormente con un impianto che, invece di facilitare, ostacola la mobilità dei più fragili. Una situazione che richiede interventi immediati e risposte concrete.

Sondrio, 10 luglio 2025 – Bloccati di fatto al quarto piano a causa di un ascensore nuovo di zecca che però non è in funzione. È successo ad alcuni condomini di una palazzina di Sondrio affetti da problemi di deambulazione che sono costretti a vivere in casa o comunque a vedere limitata la possibilità di uscire da soli. Tutto nasce due anni fa quando la struttura fu rifatta approfittando del Superbonus. Da nove mesi c’è un nuovo ascensore che però non è funzionante: a pagare il prezzo del disservizio sono anziani, persone con disabilità, cittadini con problemi motori o patologie croniche che, abitando ai piani alti, difficilmente possono scendere le rampe di scale per potersi recare anche solo a fare la spesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio: il nuovo ascensore (collaudato) non funziona, anziani e disabili bloccati in casa

In questa notizia si parla di: sondrio - ascensore - anziani - bloccati

Sondrio: il nuovo ascensore (collaudato) non funziona, anziani e disabili bloccati in casa; Nella torre dell'Ater ascensore guasto da giorni: Anziani e disabili restano bloccati; Ascensori guasti nelle palazzine popolari MM: anziani costretti in casa dal 6 dicembre.

Sondrio: il nuovo ascensore (collaudato) non funziona, anziani e disabili bloccati in casa - La denuncia dei condomini residenti in una palazzina di quattro piani: “Limitata la nostra libertà, nessuno ha ascoltato le nostre rimostranze” ... ilgiorno.it scrive

Ascensore rotto da 3 mesi. "Anziani bloccati in casa" - "Anziani bloccati in casa" La denuncia di Cagnolati. Segnala ilgiornale.it