Figlio muore per un tuffo il padre si toglie la vita | aveva già perso una bimba

Una tragedia che lacera l’anima di una famiglia: un padre, già devastato dalla perdita della sua bambina, perde anche il secondogenito in un incidente e, sopraffatto dal dolore insostenibile, decide di porre fine alla propria vita. Questa storia ci ricorda quanto il dolore può diventare insopportabile e quanto sia fondamentale prendersi cura della salute mentale. Una tragedia che ci invita a riflettere sull’importanza di ascoltare e supportare chi attraversa momenti di crisi.

Sestola (Modena), 10 luglio 2025 – Un genitore non dovrebbe mai seppellire il proprio figlio. eppure lui, trent’anni fa, si era trovato costretto a farlo: la sua bambina morì fulminata dal phon, in bagno, ad appena 6 anni. e quando martedì pomeriggio si è trovato dinanzi al corpo privo di vita anche del secondogenito, vittima di un incidente, non ha retto. poco dopo, a qualche chilometro di distanza, si è tolto la vita lanciandosi da un ponte. e’ una tragedia nella tragedia quella che si è consumata nelle ultime 24 ore tra Sestola e Fanano, nell’Appennino modenese. Un noto albergatore, Aurelio Marchioni, 67 anni, si è tolto la vita dopo che il figlio Fabio, 36, qualche ora prima, era morto dopo essersi tuffato in una piscina naturale, nei pressi delle cascate del torrente Dardagna, tra Modena e Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Figlio muore per un tuffo, il padre si toglie la vita: aveva già perso una bimba

