Scatto in avanti di Giani su Schlein | Mi ricandido l’ho detto chiaro al Pd

Eugenio Giani rompe gli indugi e si candida nuovamente alla guida della Toscana, lasciando alle spalle settimane di tensione e scontri interni. Con una PEC inviata a mezzogiorno, il governatore uscente si propone con determinazione, rafforzato da un consenso in crescita e dalla chiarezza delle sue intenzioni. È un vero e proprio scacco matto che cambia le carte in tavola: la sfida per il futuro della regione è appena iniziata.

Firenze, 10 luglio 2025 – Una Pec inviata all’ora di pranzo alla segreteria regionale – “non posso che offrire la mia disponibilità per la prossima legislatura” – e, con uno scacco matto di mestiere, Eugenio Giani, governatore uscente della Toscana, esce sua sponte – forte anche di un consenso crescente raccolto nelle ultime ore – dall’ impasse di un lungo e snervante dibattito. Un dibattito non privo di massicce dosi di stress, sulle misure dell’abito di un campo largo (anzi larghissimo) per le regionali del Granducato, tirato per la giacca ora dal Nazareno ora dal Pd toscano. ELLY SCHLEIN SEGRETARIA PD, EUGENIO GIANI PRESIDENTE REGIONE TOSCANA Che Giani fosse e restasse in pole per la candidatura bis, al netto dei maldipancia pentastellati e di parte di Avs, era cosa nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scatto in avanti di Giani su Schlein: “Mi ricandido, l’ho detto chiaro al Pd”

