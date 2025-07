Imprese esperti per curare le crisi? Ora li chiede l’83% in più

Le imprese lombarde stanno affrontando un momento difficile, con un aumento del 83% delle richieste di aiuto per evitare il dissesto. In soli sei mesi, 201 aziende si sono affidate alla composizione negoziata, una strategia innovativa per salvaguardare il proprio futuro. La crisi richiede competenza e tempestivitĂ : scopri come le aziende stanno reagendo e quali soluzioni adottano per rimettersi in carreggiata.

Milano – In sei mesi le imprese lombarde hanno presentato 201 richieste di aiuto per evitare il dissesto economico. L’83% in piĂą rispetto alle istanze depositate nella prima metĂ del 2024. Secondo la Camera Arbitrale di Milano - la societĂ partecipata a cui la Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi ha delegato la gestione delle crisi - sempre piĂą attivitĂ lombarde cercano di salvarsi ricorrendo alla composizione negoziata, una procedura recepita nel Codice della crisi e dell’insolvenza in vigore dal 2022 che si attiva su base volontaria: gli imprenditori in difficoltĂ , infatti, possono richiedere l’intervento di un esperto negoziatore e facilitatore per trovare una soluzione finalizzata al risanamento dell’azienda e un’intesa con i creditore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Imprese, esperti per curare le crisi? Ora li chiede l’83% in piĂą

Tamajo “Aiutiamo imprese in crisi per loro rilancio” - Tamajo, in Sicilia, si impegna a supportare le imprese in crisi attraverso strumenti come la composizione negoziata, promuovendo il rilancio del tessuto produttivo regionale.

