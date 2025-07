Le falle nel ragionamento

La tragica morte di Andrea Russo ha sollevato dubbi sulla sicurezza negli aeroporti italiani. Mentre il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, assicura che tutto sia in ordine, la realtà potrebbe nascondere falle silenziose nel sistema di sicurezza. È fondamentale, dunque, non accontentarsi delle parole e approfondire cosa realmente succede negli scali: perché, alla fine, la sicurezza non può essere mai lasciata al caso.

La morte di Andrea Russo, risucchiato dal motore di un aereo dopo essere riuscito a entrare in pista all’aeroporto di Orio al Serio, vi ha lasciato con qualche dubbio sulla sicurezza negli scali italiani? Non preoccupatevi, il presidente di Enac Pierluigi Di Palma ostenta – almeno lui – sicurezza. “Nessuna falla – afferma – non risultano criticità” nell’aerostazione bergamasca. Tutto bene? Neanche per idea. Impossibile liquidare un accadimento come il decesso di Russo con parole simili e con la richiesta di una relazione al direttore territoriale che chissà quale fine farà. Inutile aggrapparsi alla forma di un presidio che – dice sempre Di Palma – avrebbe funzionato senza mostrare buchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le falle nel ragionamento