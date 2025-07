Tumore al polmone primo bilancio del progetto diagnosi precoce al ' San Camillo' di Roma

Il progetto di diagnosi precoce del tumore al polmone al San Camillo di Roma ha segnato un passo importante nella lotta contro questa malattia, dedicato ai soggetti più a rischio come i forti fumatori over 55. Con oltre 300 esami toracici a basso dosaggio e un team multidisciplinare attento, il primo bilancio rivela risultati promettenti: numerose neoplasie individuate in fase precoce, aprendo nuove speranze di intervento tempestivo e più efficace.

Dedicato alla popolazione più a rischio come i forti fumatori over 55 ha permesso di intervenire su neoplasie in fase precoce Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - Un totale di 308 Tc torace a basso dosaggio (oltre 50 al mese), tutte valutate nell'ambito del team multidisciplinare; 11 pazienti co.

