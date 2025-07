Prove Invalsi i risultati in Lombardia | dove sono andati meglio e dove zoppicano i nostri studenti

Milano, 10 luglio 2025 – Il Rapporto Invalsi 2025 rivela un panorama educativo in evoluzione: meno giovani abbandonano precocemente la scuola, un dato positivo per la Lombardia. Tuttavia, tra eccellenze e criticità, emergono divari territoriali e di genere che richiedono attenzione. In particolare, nelle scuole superiori, si evidenziano aree di miglioramento, mentre a livello di prima e seconda elementare, i risultati lombardi in Italiano mostrano sia punti di forza che margini di crescita, sottolineando l’importanza di interventi mirati per un sistema più equo e competitivo.

Milano, 10 luglio 2025 – Meno giovani alzano bandiera bianca e lasciano la scuola prima del tempo: il dato positivo del Rapporto Invalsi 2025. Ma, tra le pieghe del rapporto, restano divari territoriali e di genere come pure fragilità da superare ed è soprattutto alle superiori che si nota una battuta d'arresto, anche in Lombardia. Focalizzando l'attenzione sulla regione, in seconda elementare il punteggio degli studenti lombardi in Italiano (195.1) è in linea con quello nazionale (195.5): Umbria, Marche, Molise e Basilicata registrano un punteggio significativamente superiore, mentre in Liguria il punteggio medio è di gran lunga inferiore (182.

