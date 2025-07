Rozzano capitale della cultura la strategia del sindaco Ferretti | Non esistono solo musei e monumenti

Rozzano si prepara a brillare come mai prima d'ora, puntando oltre i tradizionali musei e monumenti per emergere come capitale della cultura 2028. La sfida è grande, ma il sindaco Mattia Ferretti ha in mente una strategia innovativa e coinvolgente per mettere la città sulla mappa culturale nazionale. Ecco come Rozzano si appresta a scrivere il suo nuovo capitolo.

Rozzano (Milano) – È ufficiale: Rozzano, unica città lombarda, è tra le 25 candidate a diventare “capitale della cultura 2028“. Entro il 25 settembre dovrà essere inviato il dossier al ministero. La sfida è ardua per Rozzano. Dovrà vedersela tra le altre con Anagni, Catania, Colle di Val d’Elsa (Siena), Fiesole, Forlì, Massa, Melfi e Tarquinia. Ecco come il sindaco Mattia Ferretti (ha tenuto per sé le deleghe alla Cultura) prepara la strategia per tentare di portare a casa un risultato che riscriverebbe la storia della città. Mattia Ferretti, sindaco nel nome del padre: “La prima cosa? ‘Dirlo’ a papà, io erede dei suoi sani valori” Sindaco, quali sono i punti di forza della candidatura di Rozzano a Capitale italiana della Cultura 2028? “La forza della nostra candidatura risiede in un’idea di cultura ampia, inclusiva, trasversale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano capitale della cultura, la strategia del sindaco Ferretti: “Non esistono solo musei e monumenti”

In questa notizia si parla di: rozzano - cultura - capitale - strategia

Il primo Consiglio comunale. Il sindaco giura e lancia la sfida: "Rozzano capitale della cultura" - Il primo consiglio comunale di Rozzano segna un nuovo inizio sotto il segno della passione e dell’unità.

SALA CONSILINA È TRA I 25 COMUNI CANDIDATI AL TITOLO DI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028 Sono 25 i Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di "Capitale italiana della Cultur Vai su Facebook

Rozzano capitale della cultura, la strategia del sindaco Ferretti: “Non esistono solo musei e monumenti”; Capitale Italiana della Cultura 2028: in gara c’è anche l’unico comune reggino.

Capitale italiana della Cultura 2028, ecco le 25 città in corsa per il titolo - Entro il 25 settembre le candidate a Capitale presenteranno un dossier contenente il progetto culturale e le strategie di sviluppo ... Lo riporta artslife.com

Capitale italiana della Cultura 2028, si candidano 25 Comuni - Sono 25 i Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di Capitale italiana della Cultura per l'anno 2028. Secondo 2anews.it