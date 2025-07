Sciopero aerei del 10 luglio tutti gli aeroporti interessati

Il 10 luglio, il cielo italiano si prepara a tremare: uno sciopero nel trasporto aereo coinvolgerà numerosi aeroporti e aziende di handling. I lavoratori aderenti ad Assohandlers incroceranno le braccia, causando cancellazioni e disagi ai viaggiatori. In particolare, Ita Airways ha già annunciato la cancellazione di 36 voli, tra nazionali e internazionali. Per chi ha in programma un viaggio, è fondamentale rimanere aggiornati sulle novità e pianificare con attenzione.

Giovedì 10 luglio sono previsti diversi scioperi - alcuni di 24 ore - nel trasporto aereo. Si fermano i lavoratori delle aziende di handling, cioè quelle società che offrono assistenza a terra ai passeggeri, che aderiscono ad Assohandlers. L'agitazione riguarderà numerosi aeroporti italiani: Ita Airways "si è vista costretta a cancellare 36 voli tra domestici e internazionali, tutti previsti nel giorno dello sciopero". Il sito del ministero dei Trasporti specifica che sono esclusi i voli da e per l'aeroporto di Palermo.

