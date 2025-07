Padovan dubita | Vlahovic non sembra un giocatore da top Club!

Giancarlo Padovan mette in discussione il vero valore di Dusan Vlahovic, sottolineando che il suo ruolo da top player potrebbe essere messo in discussione se dovesse lasciare la Juventus. Secondo il noto giornalista, il serbo non sembra ancora il profilo ideale per un grande club italiano, ma la sua possibile transizione in un’altra big della Serie A potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera. La domanda resta: Vlahovic ha davvero quella stoffa?

Giancarlo Padovan si è espresso sulla possibilitĂ che Dusan Vlahovic approdi in un altro top Club italiano dopo l’eventuale risoluzione del contratto con la Juventus. Di seguito le sue parole. IL RAGIONAMENTO – Dusan Vlahovic è un nome da seguire potenzialmente in ottica Inter in relazione alla possibilitĂ che si liberi a zero dalla Juventus in estate. A parlare, generalmente, di un eventuale approdo del serbo in un’altra big della Serie A – dopo l’esperienza in bianconero – è stato il giornalista Giancarlo Padovan. Di seguito il suo commento a Sky Sport: «Ho la sensazione che non sia un giocatore da top Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Padovan dubita: «Vlahovic non sembra un giocatore da top Club!»

In questa notizia si parla di: vlahovic - padovan - club - dubita

Juve, Padovan: 'Arriverà Conte, venderei Vlahovic a giugno' - Padovan ha esordito dicendo che a giugno 2024 procederebbe con la cessione di Vlahovic, che dall'anno prossimo passerà a guadagnare da 7 milioni netti l'anno a 12. Come scrive it.blastingnews.com

Juventus-Vlahovic, prove di rinnovo: il club offre 8 milioni, l ... - Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, la Juventus avrebbe avanzato una proposta per estendere il contratto di Vlahovic fino al 2028 o al 2029. Segnala it.blastingnews.com