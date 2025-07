Candidato sindaco del centrodestra a Milano | la dritta di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro e deciso sulla sfida alle prossime amministrative di Milano, evidenziando quanto sia fondamentale il ruolo del centrodestra per evitare un declino che potrebbe compromettere il futuro della città. Con parole energiche e una visione strategica, il vice presidente di Mediaset sottolinea l’importanza di un’unità forte per contrastare le sfide che attendono Milano. La sua dritta potrebbe essere la chiave per il successo...

Milano, 10 luglio 2025 – “Se perdiamo dopo Sala siamo messi veramente male”. Parole forti, quelle scandite ieri da Pier Silvio Berlusconi a margine della presentazione dei nuovi palinsesti televisivi della sua Mediaset. Ma, a dire il vero, il secondogenito di Silvio Berlusconi non ne ha mai avute di tenere nei confronti del sindaco di Milano. Rileggere per credere le dichiarazioni con le quali aveva risposto alla presa di posizione dello stesso Giuseppe Sala contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a papà Silvio: “Pensasse a Milano, che è un disastro: traffico, delinquenza, buche”. Concetti ribaditi ieri, quando gli è stato chiesto se le scelte fatta da Sala in questi anni possano aiutare il centrodestra a riconquistare Palazzo Marino dopo 15 anni di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Candidato sindaco del centrodestra a Milano: la dritta di Pier Silvio Berlusconi

In questa notizia si parla di: silvio - milano - berlusconi - sindaco

Milano, una caserma intitolata a Silvio Novembre: il video - Milano si prepara a rendere omaggio a Silvio Novembre, figura fondamentale nella lotta contro l’illegalità finanziaria.

Pier Silvio #Berlusconi: perdere il sindaco di Milano dopo Sala sarebbe segnale fortissimo. Io in politica? Non lo escludo Vai su X

Pier Silvio Berlusconi si racconta a margine della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset: dall’amore per il suo lavoro e i collaboratori, al rapporto con le persone, fino alle voci su un possibile futuro in politica. E intanto commenta Milano, Monza, e i diritti t Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi: perdere il sindaco di Milano dopo Sala sarebbe segnale fortissimo. Io in politica? Non lo escludo; Candidato sindaco del centrodestra a Milano: la dritta di Pier Silvio Berlusconi; Grimoldi e Bernardelli, Patto per il Nord condivide posizione Pier Silvio Berlusconi su futuro sindaco Milano.

Candidato sindaco del centrodestra a Milano: la dritta di Pier Silvio Berlusconi - Il figlio del Cavaliere indica la strada alla coalizione: “Civico o politico, non importa. Scrive ilgiorno.it

Pier Silvio Berlusconi: perdere il sindaco di Milano dopo Sala sarebbe segnale fortissimo. Io in politica? Non lo escludo - Il numero uno di Mediaset parla delle prossime elezioni comunali nel capoluogo lombardo: serve un candidato che viva la città. milanofinanza.it scrive