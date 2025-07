Besana annuncia il taglio di 15 alberi | il sindaco Emanuele Pozzoli minacciato di morte

Besana si trova al centro di un episodio inquietante: il sindaco Emanuele Pozzoli, deciso a far spazio a una nuova rotatoria a Montesiro, ha annunciato il taglio di 15 alberi, suscitando reazioni forti e minacce di morte pubbliche. Una situazione che mette in luce le tensioni tra sviluppo e tutela ambientale, oltre a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza delle figure pubbliche. La vicenda si sta trasformando in un caso di grande rilevanza per l'intera comunità .

Besana, 10 luglio 2025 – Il sindaco Emanuele Pozzoli minacciato di morte: ha deciso di abbattere 15 alberi per la realizzazione di una rotatoria a Montesiro, c’è chi non ha gradito e ha minacciato di abbattere anche lui. Purtroppo non in senso politico. Una minaccia reale di morte espressa in modo pubblico attraverso i social network. Pozzoli si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. Ha preso davvero una brutta piega la realizzazione della rotonda nella frazione di Montesiro, all’incrocio tra via De Gasperi, via San Siro, via Cimabue e via Buonarroti. Il dissenso, che è sempre legittimo e che da sempre accompagna la realizzazione di opere pubbliche in tutti i territori della Brianza, qui ha superato il confine della decenza e si è spinto fino alla minaccia di morte rivolta al sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Besana, annuncia il taglio di 15 alberi: il sindaco Emanuele Pozzoli minacciato di morte

