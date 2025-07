Basket serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino sarà il nuovo general manager | Libertassino per sempre ma carico per questa avventura

Roberto Consigli, ex presidente della Libertas Livorno, è pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi con il Golfo Piombino in Serie B. Con la sua esperienza, entusiasmo e dedizione, si impegna a sostenere le ambizioni della società e a guidarla verso traguardi prestigiosi. La sua leadership rappresenta un segnale forte di crescita e determinazione per il futuro del club. È il momento di iniziare questa avventura con passione e fiducia nel successo.

Esperienza, entusiasmo e sostegno alle ambizioni della società. Roberto Consigli, ex presidente della Libertas Livorno, società che nel campionato 2023-24 ha portato dalla serie B allo storico ritorno in A2, ha accettato la proposta del Golfo Piombino - serie B -, diventando il nuovo general. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

