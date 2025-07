I mondi di Benjamin Clementine | Il cammino nella musica è finito

Dopo il successo della tappa primaverile all’Alcatraz, Benjamin Clementine torna a Milano, pronto a incantare il pubblico al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Con il suo quarto album “Sir Introvert and the Featherweights”, l’artista britannico ci guida attraverso un viaggio tra mondi sospesi di soul, jazz e pop avant-garde. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle sonorità uniche di uno dei talenti più innovativi della scena musicale internazionale. Non perdete questa serata magica.

Milano – Dopo la tappa primaverile all’Alcatraz, torna Benjamin Clementine. Appuntamento stasera al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco con un repertorio in bilico sui mondi sospesi del suo quarto album “S ir Introvert and the Featherweights” che il songwriter e pianista inglese, vincitore del Mercury Prize già con la sua opera prima “At least for now”, coniuga col mix di soul, jazz e pop avant-garde che dieci anni fa l’ha messo sotto ai riflettori. Nel 2021 il ruolo di Araldo del Cambiamento nel “Dune” di Denis Villeneuve gli ha aperto la strada del cinema, proseguita lo scorso anno vestendo i panni di Ife in “Blitz” di Sir Steve McQueen. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I mondi di Benjamin Clementine: “Il cammino nella musica è finito”

