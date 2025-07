Università e Le Scotte, arriva il professor Sponga per la Cardiochirurgia.

Siena si prepara a fare un passo avanti nel campo della cardiochirurgia con l’arrivo del rinomato Professor Sandro Sponga. Dopo il successo del recente concorso, l’università e le Scotte rafforzano il team medico e accademico, puntando su eccellenza e innovazione. Questa nomina segna un capitolo entusiasmante per la formazione e la ricerca, promuovendo un futuro di eccellenza nelle cure e nella didattica.

Siena, 10 luglio 2025 – Università e Scotte tornano a reclutare professionisti medici di alto profilo, per l'attività ospedaliera ma anche per la didattica universitaria: si è appena concluso un concorso universitario per professore in cardiochirurgia. E' il professor Sandro Sponga, specializzatosi alla scuola di Padova e oggi a Udine: a darne notizia è il professor Bruno Frediani ( in alto a destra ), direttore del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze dell'Università di Siena. Professore, soddisfatti di questo esito? «Ha vinto il concorso il professor Sandro Sponga. Viene da Udine, si è formato anche all'estero e possiede una significativa esperienza chirurgica e un curriculum accademico di tutto rispetto.