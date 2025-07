Pisa-litorale bus low cost Biglietto a soli 2 euro e corse ogni 15 minuti

Se sognate una giornata al mare senza spendere una fortuna, Pisa vi dà un motivo in più per partire: grazie all’accordo tra Comune e Autolinee Toscane, il biglietto costa solo 2 euro e le corse sono frequenti ogni 15 minuti. Un modo semplice, conveniente e ecologico per raggiungere le spiagge di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Per questa stagione estiva, il servizio “Pisa-mare in bus” vi aspetta con tante opportunità di relax e risparmio.

Pisa, 10 luglio 2025 – Al mare in bus, grazie all'accordo tra Comune e Autolinee Toscane che permette di calmierare a due euro il costo del biglietto (della durata di 90 minuti) per i collegamenti tra la città e le frazioni balneari di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone con un incremento della frequenza delle corse (una ogni quarto d'ora) fino al 31 agosto sulle linee 10 e 20 coperte dal bus brandizzato "Pisa-mare in bus". Per questa operazione l'amministrazione comunale ha confermato anche il suo impegno finanziario stanziando 208 mila euro. "Prosegue il nostro impegno - ha detto l'assessore alla mobilità, Massimo Dringoli - per promuovere la mobilità sostenibile.

In questa notizia si parla di: pisa - euro - biglietto - corse

